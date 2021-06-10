УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"

УЄФА відповів на запит Tribuna.com про те, чому зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава".

Поєднання слоганів "Слава Україні" та "Героям слава" вважається політичним, з історичним і мілітаристським значенням, зазначено у відповіді організації.

"Після висловленої стурбованості з боку Російського футбольного союзу УЄФА підтвердив свою позицію щодо елемента дизайну на передній частині футболки національної збірної України (карта України - LB.ua). У резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН, яка була схвалена членами-державами, визнано ті територіальні межі, які зображено на формі національної збірної.

З цієї причини УЄФА не вимагає якихось змін цього елемента дизайну, оскільки він відповідає критеріям, викладеним у статті 12 правил УЄФА про екіпіровку", - повідомили в УЄФА.

"УЄФА також підтверджує, що слоган "Слава Україні" на зовнішній стороні футболки був затверджений у 2018 році. УЄФА вважає, що він відповідає статтям 13 і 19 регламенту УЄФА про екіпіровку. Сам по собі цей слоган може розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнонаціонального значення і, отже, може бути на футболці збірної України", - зазначено в заяві.

"УЄФА уважно вивчив недавно доданий на новий комплект форми слоган "Героям слава", який був представлений на ознайомлення в УЄФА, а тоді затверджений у грудні 2020 року. Однак у той час не розглядався взаємозв'язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було прийнято рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичне і мілітаристське значення.

Тому слоган слід вилучити, щоб екіпірування могло використовуватися на матчах під егідою УЄФА відповідно до статті 5 регламенту УЄФА про екіпіровку", - виснував УЄФА.

Додамо, що президент УАФ Андрій Павелко вилетів у Рим на переговори з УЄФА з приводу форми збірної України з футболу.