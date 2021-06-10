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ГоловнаСпорт

Зеленський з легендами українського футболу відкрив у Дніпрі Музей спорту

Подія державного масштабу.

Напередодні в Дніпрі відкрили Обласний музей спорту і новий сучасний стадіонний комплекс.

На церемонії відкриття були президент України Володимир Зеленський, глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, легенди українського футболу - володарі "Золотого м'яча" Олег Блохін та Ігор Бєланов, володар "Срібної бутси" Олег Протасов, а також Олексій Михайличенко, Анатолій Дем'яненко та Руслан Ротань.

Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com

"Повернувся з міста Дніпро, де брав участь в церемонії відкриття Обласного музею спорту, нового сучасного стадіонного комплексу разом з друзями-колегами по спорту і керівництвом Асоціації Футболу України, а також Президентом країни і керівництвом ОП", - написав у Facebook Бєланов.

"Я завжди говорив, що важливо пам'ятати історію та не забувати про тих, хто її створював. Без минулого немає майбутнього. "Срібна бутса" Олега Протасова, олімпійські нагороди Олексія Михайличенка і Анатолія Дем'яненка, унікальний "Золотий м'яч" Олега Блохіна, найвищі спортивні нагороди Сергія Назаровича Бубки і мій скромний трофей були представлені в новому музеї поряд з регіональними експонатами, що демонструють спортивні досягнення регіону", - розповів вородар "Золотого м'яча" 1986 року.

"Радісно і приємно, що спорт в Дніпрі розвивається! Дякую Президенту за увагу і підтримку рідного регіону, спасибі місту Дніпру за привітний прийом! З вдячністю і великою повагою до Вас дивовижні мешканці Дніпра і області, щиро Ваш, Ігор Бєланов".

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