На Roland Garros під час матчу Джокович - Берреттіні глядачі покинули трибуни через комендантську годину

Через тривалий матч іншої чвертьфінальної пари Рафаель Надаль - Дієго Шварцман (6:3, 4:6, 6:4, 6:0) матч серба й італійця стартував пізнього вечора і не вклався до 24:00.

Напередодні стали відомі півфіналісти "Ролан Гарросу" в чоловічому одиночному розряді.

Останнім учасником 1/2 фіналу став лідер світового рейтингу Новак Джокович, який обіграв Маттео Берреттіні.

Зазначимо, що через тривалий матч іншої чвертьфінальної пари Рафаель Надаль - Дієго Шварцман (6:3, 4:6, 6:4, 6:0) матч серба й італійця стартував пізнього вечора і не вклався до 24:00.

За рахунку 2:1 у сетах і 3:2 у четвертій партії на користь Джоковича поєдинок зупинили, щоб глядачі покинули трибуни: з півночі в Парижі діє комендантська година.

Гравці тимчасово покинули корт. А після того, як усі глядачі залишили трибуни, протистояння відновили.

Новак довів четвертий сет до перемоги і тепер зустрінеться в півфіналі з Надалем.