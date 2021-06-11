Виконком Української асоціації футболу одноголосно затвердив гасла "Слава Україні! Героям слава!" офіційними символами

Також затверджено як футбольний символ мапу України з тризубом.

Фото: Андрій Павелко Facebook

Виконавчий комітет Української асоцації футболу одноголосно підтримав пропозицію президента Федерації футболу України Андрія Павелка щодо затвердження офіційними символами мапи з державними кордонами та тризубом у центрі.

Павелко у Facebook повідомив, що "за" проголосували 45 членів УАФ.

"Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів", - написав Павелко.

Він додав, що ФФУ має за честь оберігати цей футбольний код і наповнювати новою силою єднання.

Нагадаємо, що 6 червня збірна України з футболу представила форму, в якій виступатиме на Євро-2020. На футболках зображена карта України з Кримом і написи "Слава Україні!" та "Героям слава!".

7 червня УЄФА остаточно затвердив нову форму збірної України на Євро-2020 з Кримом і гаслом "Слава Україні".

Пізніше стало відомо, що УЄФА вимагає від України внести зміни у форму і прибрати "політичний" слоган. Учора Андрій Павелко терміново вилетів у Рим для переговорів із Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо рішення стосовно внесення коригування у форму збірної України.