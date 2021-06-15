Амнистия капиталов: риски и угрозы

LB.ua разобрался с экономистами и налоговиками: так ли это на самом деле.

А также сопроводительные два закона – изменения в Бюджетный и Уголовный Кодексы. На этот раз «Слуге народа» помогли голосами депутаты группы «Довіра», внефракционные и несколько из «Голоса». В оппозиции законы уже назвали ударом по среднему классу. Мол, теперь каждый украинец будет обязан заплатить от 5 до 9% с квартиры, дома или сбережений «под матрасом».

Фото: stockworld.com.ua

Как это будет работать?

Амнистия капиталов или, как ее также называют, налоговая амнистия проводилась во многих странах, включая США и страны ЕС. Нередко по несколько раз. Во многих случаях подобные амнистии действительно приводили к значительным поступлениям в бюджет. Один из последних примеров – опыт Казахстана, где в 2001 году во время амнистии капитала было легализовано $480 млн. Все компании, задекларировавшие доходы, полностью освобождались от уплаты налогов и необходимости объяснять их происхождение. Для повышения доверия к государству для граждан были ликвидированы декларации за период с 1995 по 2000 год. Затем во время очередной налоговой амнистии в 2005-2007 годы все проживающие в Казахстане могли задекларировать имущество, что позволило вывести «из тени» около $6,7 млрд.

Украинским гражданам предлагают задекларировать:

– денежные средства;

– недвижимое, движимое имущество;

– ценные бумаги;

– корпоративные права и т. п.

расположенные как в Украине, так и за рубежом. Главное – все, что было приобретено за счет незадекларированных доходов.

Речь идёт именно о добровольном декларировании имущества. Не нужно амнистировать то имущество, которое было куплено за легальные доходы. На подачу декларации даётся год. В период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября следующего. Не нужно будет декларировать активы (кроме недвижимости и автотранспорта), суммарная стоимость которых не превышает 400 тыс. грн по состоянию на 1 июля 2022 года, когда закончится срок декларирования.

Не нужно также декларировать, например, квартиру (включая недострой), если общая площадь не превышает 120 кв. м. Если речь идёт о доме, то площадь не должна быть выше 240 кв. м. Недвижимость некоммерческого назначения площадью до 60 кв. м. тоже можно не вносить в декларацию. Аналогично – за земельные участки для ведения личного сельского хозяйства – не более 2 га; для садоводства – не более 0,12 га; для строительства дома (в селах) – не более 0,25 га, в поселках – не более 0,15 га, и в городах – не более 0,1 га; для дачного строительства – не более 0,1 га, для строительства гаража – не более 0,01 га. Не нужно будет платить за одно некоммерческое транспортное средство.

Фото: socportal.info

Но под декларирование подпадает транспорт для перевозки 10 и более лиц вместе с водителем. Придётся заплатить налог за авто с двигателем не менее 3 л и/или среднерыночной стоимостью более 400 тыс. грн. За мотоцикл с объемом цилиндров более 800 куб см; самолет, вертолет, катер и яхту.

Какие «ставки» предлагают украинцам?:

9% – стоимость имущества, расположенного за рубежом;

5% – стоимость имущества, расположенного в Украине;

2,5% – в случае вложения средств в ОВГЗ.

Простыми словами, если ваша квартира больше 120 м или у вас есть сбережения свыше 400 тыс. грн, то вы можете добровольно все это задекларировать. Но не просто уплатить налог, а разместить деньги в национальной и иностранной валюте (или банковских металлах) на счетах в украинских банках. Если этого не сделать, то уголовной ответственности, как пугает оппозиция, не предусмотрено. Да, вторым, дополняющим законом внесены изменения в Уголовный Кодекс.

Но изменения не предусматривают какого-либо ужесточения наказания за то, что человек не подаст добровольную декларацию.

Фактически, наказание за неуплату налогов остается таким же, как и было. Просто, если человек «упустит момент» задекларировать имущество по льготным ставкам, а потом активы «всплывут», то за них придется платить уже по ставкам выше.

Кто вне зоны «амнистии»?

Важно, что по закону декларантами по льготным ставкам не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 г. выполняли в Украине публичные функции: президент, премьер-министр, члены Кабмина и их заместители, народные депутаты, глава и члены правления НБУ, члены Совета НБУ, председатели и судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов, генпрокурор и его замы, глава СБУ и его замы, директоры и заместители Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Бюро финансовых расследований, послы, высшее военное руководство, руководители прокуратуры, члены руководящих органов политических партий.

Как объяснил замглавы финансового комитета Рады и руководитель фракции «Голос» Ярослав Железняк, эти лица и так подают декларации ежегодно, согласно антикоррупционному законодательству.

Фото: facebook/Ярослав Железняк

«Но принципиально важно, что ко второму чтению разрешили декларирование по закону об амнистии капиталов для депутатов местных советов и государственных служащих, кроме категории «А»… В целом закон – это по сути первая такая акция. Я не ожидаю значительного эффекта (в части увеличения поступлений в бюджет). Ведь амнистия работает, когда есть очень высокий уровень доверия, которого, увы, у нас нет. Но вводить антиоффшорные законы, не дав людям право задекларировать по минимальным ставкам, тоже неправильно», – считает депутат.

Риски и «подводные камни»

Директор Палаты налоговых консультантов, партнер юридической̆ компании Crowe Mikhailenko Виталий Смердов не исключает, что определённые риски для украинцев таки будут. В первую очередь они связаны с раскрытием гражданами достаточно конфиденциальной/чувствительной информации об имуществе и доходах.

«Как показывает практика, делиться этой информацией, в том числе, с государственными органами в Украине готовы не все. Причём, далеко не всегда из налоговых соображений, а в целях личной безопасности, поскольку в итоге данная информация может выйти за пределы конкретного государственного органа, в данном случае, за пределы налоговой службы», – уверен он.

Также из числа технических рисков есть неопределенность, связанная с оценкой имущества, которое будет декларироваться. «Есть возможность декларировать доходы, исходя из суммы расходов, понесенных на приобретение имущества. Но также есть опция получения заключения оценщика. При этом как показывает практика, оценка одного и того же имущества разными оценщиками, как правило, приводит к различным результатам», – добавил он.

Фото: предоставлено автором Партнер юридической компании Crowe Mikhailenko, директор Палаты налоговых консультантов Виталий Смердов

Кто выиграет?

На самом деле в Украине с 2020 года уже действует аналог налоговой амнистии. Это так называемая безналоговая ликвидация иностранных компаний. И в рамках такой безналоговой ликвидации при ее корректном использовании можно задекларировать доходы с обложением всего 1,5% военным сбором (а если такая ликвидация будет завершена до 2022 года, то даже без его уплаты).

Поэтому все, кто хотел раскрыть свои доходы/имущество перед государством, уже активно это делают в рамках такой безналоговой ликвидации, которая продлится до 31 декабря 2021 года (кроме случаев завершения ликвидации в 2022 году). Самый простой пример – в уставной капитал иностранной компании.

Но налоговая амнистия также позволит раскрыть доходы с обложением по ставке, значительно меньше (9%, 5% или 2,5%), чем стандартная (18%) – причем без каких-либо дополнительных санкций.

«Поэтому, в первую очередь, выиграют все те, кто ранее не декларировал доходы, за которые надо было заплатить по стандартной ставке 18%. Теперь они заплатят сумму налогов, которая в два и больше раз меньше, чем они должны были заплатить изначально», – подчеркнул Виталий Смердов.

Понесут ли украинцы деньги?

Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе отметил, что с одной стороны закон о налоговой амнистии создаст стимулы для вывода из «тени» доходов, скрытых от налогообложения. Возможно, он будет способствовать повышению эффективности противодействия размыванию налоговой базы. Но ряд норм, проголосованных ещё в первом чтении № 5153, по его мнению, могут дать совершенно противоположный результат.

Фото: предоставлено автором Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, член Набсовета Украинской рады бизнеса Григол Катамадзе

«Изначально целью налоговой амнистии должна быть не фискальная функция, с помощью которой формируются финансовые ресурсы государства, а отсчет у каждого гражданина той «нулевой точки», с которой начнется учет его личных доходов и расходов. Закон же содержит существенные риски для обычных людей», – подчеркнул он.

В первую очередь, из-за того, что все наличные средства украинцев по закону в любом случае уже считаются «добытыми» с нарушением законодательства и без уплаты налогов. «Но у нас в стране не существует запрета на хранение средств в наличной форме. Поэтому к объектам декларирования обязательно необходимо было бы добавить: «наличные средства, которые не размещены на счетах банковских учреждений», – считает Катамадзе.

Учитывая отсутствие доверия украинцев к банкам, «никто никакие деньги «из-под матрасов» ни в учреждения банков, ни в экономику не понесет. Большинство украинцев на сегодняшний день не верят банковской системе, где в последние годы банкротятся даже государственные банки», – прогнозирует он.

Если же все-таки украинцы понесут деньги в банк, то непонятно: почему именно на учреждения банков по закону возлагается обязанность установления источников происхождения денежных средств и каким образом они будут подтверждать их законность? Ведь именно банк будет размещать ваши средства для начала на спецсчет и главное – после проверки декларанта на соответствие «требованиям законодательства в сфере финансового мониторинга». То есть после зачисления денег именно банк будет устанавливать источник их происхождения.

«Это реальная возможность выборочного «правосудия», злоупотреблений, что будет способствовать коррупции. Введение таких норм финансового мониторинга значительно ослабит эффект добровольного декларирования доходов», – не сомневается Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Фото: Александр Рудоманов

Катамадзе полагает, что закон об амнистии капиталов все-таки нуждается в кардинальной доработке. Закон должен быть таким, чтобы каждый украинец добровольно задекларировал свои доходы, не волнуясь о преследовании контролирующих и правоохранительных органов. И был уверен в неразглашении сведений, содержащийся в декларации. И распространяться исключительно на лиц, которые действительно не задекларировали определенные активы, в том числе, из которых не были уплачены налоги, сборы и тому подобное. «Нельзя ставить в равное положение добросовестных налогоплательщиков и граждан, которые уклонялись от уплаты налогов и использовали необлагаемые доходы для собственного обогащения», – резюмировал он.