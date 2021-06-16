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Десять депутатів від "Голосу" заявили про розкол фракції і створили власне об'єднання

"Фракція "Голос" уже п'ять місяців як не існує в Верховній Раді".

Десять депутатів від "Голосу" заявили про розкол фракції і створили власне об'єднання
Фото: Рада ТВ

Десять депутатів Верховної Ради від "Голосу" заявили про розкол фракції. Вони вирішили створити власне об'єднання, водночас залишаючись у складі фракції.

"Вчора керівництво нашої фракції та партії фактично перетнуло червону лінію і зрадило інтересам українців та своїх виборців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру", - оголосила у середу з трибуни Ради нардеп Олександра Устінова.

"Тому ми, десять народних депутатів, а це половина парламентської фракції "Голос" хочемо заявити про створення окремого об'єднання "Справедливість". Ми змушені констатувати, що фракція "Голос" уже п'ять місяців як не існує в Верховній Раді", - сказала вона.

За її словами, об'єднання "Солідарність" буде продовжувати програму, яку підтримали виборці "Голосу" під час виборів у 2019 році.

Крім Устінової, до об’єднання "Справедливість" увійшли Ольга Стефанишина, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Володимир Цабаль.

Нагадаємо, що фракція "Голос" є найменшою у Верховній Раді, вона має тільки 20 мандатів.

Створити власну депутатську групу розкольники з "Голосу" не можуть, оскільки за регламентом кількість осіб у групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії. Це й був "Голос" у складі 20 депутатів.

Крім того, вихід народного депутата зі складу фракції політичної партії, за списком якої його було обрано, загрожує позбавленням мандату.

Учора голова фракції "Голос" Ярослав Железняк пояснив голосування за внесення до порядку денного "русифікаторського" закону помилкою і заявив, що політсила не збирається підтримувати відтермінування українського дубляжу. 

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