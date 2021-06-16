Януковичу відмовили в апеляції на заочне розслідування у справі про узурпацію влади

Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу на ухвалу про спеціальне досудове розслідування відносно колишнього президента Віктора Януковича.

Про це повідомляється на сайті суду.

"Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, суддею судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисника, який діє в інтересах В.Ф. Януковича, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03 червня 2021 року у зв’язку з тим, що апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили в пресслужбі.

Справа проти Януковича за ч. 1 ст. 109 КК України (захоплення влади) стосується повернення у 2010 році Конституції в редакції 1996 року, що надала президенту більше повноважень.

У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року Януковичем дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України

Нагадаємо, 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України", який передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління.

Восени 2010 року Конституційний Суд визнав цей закон нелегітимним і повернув у дію Конституцію 1996 року.

Після втечі Януковича з України у 2014 році Верховна Рада відновила дію Конституції в редакції 2004 року.