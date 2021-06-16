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Новим представником Кабміну в Раді буде керівник секретаріату фракції "Слуга народу"

Тарас Мельничук замінив депутата Мокана.

Новим представником Кабміну в Раді буде керівник секретаріату фракції "Слуга народу"
Фото: Слуга народу

Новим представником Кабінету міністрів в Верховній Раді буде керівник секретаріату фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук.

Про це на засіданні уряду в середу сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це важлива комунікаційна позиція. На неї пропонується визначити Мельничука Тараса Петровича, керівника секретаріату фракції "Політична партія Слуга народу" в Верховній Раді", - сказав він.

Мельничук у 2015-2017 роках був помічником лідера фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олега Березюка, а потім - радником міністра Кабінету міністра Олександра Саєнка.

З 2019 року працює на посаді керівника секретаріату "Слуги народу".

У 2020 році невдало балотувався від "Слуги народу" в Київську міську раду. 

Нагадаємо, що попередній представник Кабміну депутат Василь Мокан зі "Слуги народу" пішов з посади ще у квітні. Він був представником уряду в парламенті з березня 2020 року.

До Мокана уряд в Раді представляла депутатка Олена Шуляк. Вона покинула цю посаду у зв'язку зі зміною Кабінету Міністрів.

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