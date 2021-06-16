Новим представником Кабміну в Раді буде керівник секретаріату фракції "Слуга народу"

Новим представником Кабінету міністрів в Верховній Раді буде керівник секретаріату фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук.

Про це на засіданні уряду в середу сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це важлива комунікаційна позиція. На неї пропонується визначити Мельничука Тараса Петровича, керівника секретаріату фракції "Політична партія Слуга народу" в Верховній Раді", - сказав він.

Мельничук у 2015-2017 роках був помічником лідера фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олега Березюка, а потім - радником міністра Кабінету міністра Олександра Саєнка.

З 2019 року працює на посаді керівника секретаріату "Слуги народу".

У 2020 році невдало балотувався від "Слуги народу" в Київську міську раду.

Нагадаємо, що попередній представник Кабміну депутат Василь Мокан зі "Слуги народу" пішов з посади ще у квітні. Він був представником уряду в парламенті з березня 2020 року.

До Мокана уряд в Раді представляла депутатка Олена Шуляк. Вона покинула цю посаду у зв'язку зі зміною Кабінету Міністрів.