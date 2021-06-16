Альтернативний законопроєкт про деолігархізацію дає чіткі критерії визначення олігархів, - Княжицький

В законопроєкт опозиції закладено принцип – боротись треба не з олігархами, а з корупцією, яку олігархи множать через належні їм монополії та ЗМІ.

Проєкт закону про запобігання олігархізації, монополізації і корупції, який подали депутати з фракцій «Європейська Солідарність», «Батьківщина» і «Голосу», прописує чіткі правила і критерії визначення олігархів та інструменти для обмеження їхнього впливу.

Про це написав на сторінці у соціальній мережі Facebook автор законопроєкту, народний депутат з «Європейської Солідарності» Микола Княжицький.

Депутат зауважив, що в президентському законопроєкті закладений принцип, коли президент фактично призначатиме олігархів.

«В його проєкті статус олігарха надає Рада національної безпеки і оборони, яка не має повноважень проводити будь-які перевірки або дослідження. Наприклад, щодо встановлення монопольного статусу або впливу на ЗМІ. Відтак, відкривається шлях до свавілля, коли «кожен з вас «президент» ~ «олігарх», - зазначив нардеп.

За його словами, в законопроєкт опозиції закладено інший принцип – боротись треба не з олігархами, а з корупцією, яку олігархи множать через належні їм монополії та ЗМІ.

«Рішення про надання статусу олігарха приймається НАЗК і лише за результатами ряду перевірок і експертиз. Завдяки цьому олігархами визнаються не ті, кого президент просто не любить, а ті, щодо кого є юридичні підстави», – пояснив Микола Княжицький.

Також закладено норму, коли НАЗК працює у зв’язці з Антимонопольним комітетом.

«НАЗК веде відповідні реєстри декларацій і перевіряє образ життя чиновників. НАЗК проводить всі необхідні перевірки і притягує чиновників до відповідальності. Тобто воно вже сьогодні готове виконувати цей закон», – наголосив представник «Європейської Солідарності».

«РНБО ж ні до чого не готове, і якщо воно запуститься, то щонайменше через рік, коли за кошти платників податків сформують для нього необхідну інфраструктуру – таку саму, яка вже зараз є у НАЗК», – зауважив він.

Микола Княжицький також зазначив, що законопроєкт Зеленського виписаний так, що в Україні реальні олігархи під цей статус можуть не потрапити: «Наприклад, якщо особа володіє телеканалом, вона не може визнаватись олігархом, але якщо у неї є, приміром, блог або який-небудь канал в телеграмі, тоді так, держава буде готова визнати її олігархом».

«За умов відсутності будь-якої процедури олігархом будуть визнавати кожного, хто не подобається президенту. Звичайна диктатура. Альтернативний пропонує чіткі критерії, які перевіряються на кожному етапі. Зокрема, перевіряються вартість активів, встановлюється наявність потенційного впливу на ключових державних посадовців (їх перелік є в законопроекті), визначається вплив на ЗМІ, при чому не лише корпоративний, як пропонує президент, а і через фінансування. Ми не сприймаємо боротьбу з блогерами, яку президент пропонує вважати деолігархізацією, і зосереджуємось тільки на телеканалах.

За його словами, відрізняються законопроєкти і за наслідками для олігархів.

«Президентський законопроєкт визначає лише один наслідок для олігархів – вони не можуть брати участь у великій приватизації. Альтернативний – визначає цілу низку зобов’язань, в тому числі у підсиленому моніторингу за належними олігарху підприємствами, щоб вони не перетворились монополії, кожна угода покупки активів підпадає під контроль АМК незалежно від суми угоди. І головне – всі чиновники, які раніше працювали на олігархів, а отже мають з ними зв’язки, підпадають під додатковий моніторинг з боку НАЗК», – пояснив він.

Депутат також наголосив, що президентський законопроєкт дозволяє олігархам фінансувати кандидатів на виборах без будь-яких обмежень. В той час запропонований депутатами текст істотно обмежує олігархів у можливості фінансування виборів, і відповідно, кандидати, які фінансуються всупереч таких обмежень матимуть проблеми з НАЗК і виборчими комісіями.

Він також додав, що президентський законопроєкт не містить нічого про вплив олігархів на суспільство через підконтрольні ним ЗМІ. Передусім, через вплив на інформаційну політику, коли той чи інший телеканал працює на підставі темників і поширює «чорнуху» про одних і хвалить інших.

«Альтернативний проєкт встановлює вимоги до збалансованості інформації, коли кожен інформаційний посил повинен супроводжуватись оприлюдненням позицій всіх сторін конфлікту, коли забороняється замовчування істотних фактів, завдяки чому глядачі отримують маніпулятивну інформацію, не гірше ніж те що ми бачимо на ОРТ або Росія 24. При чому контроль за збалансованістю здійснюється через авторитетні громадські організації, які працюють в сфері медіа, і які вже зараз регулярно оприлюднюють регулярні звіти про маніпуляції в ефірах українських ЗМІ», – розповів представник «Європейської Солідарності».