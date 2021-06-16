Фіала заявив, що не потрапляє під критерії олігарха

"Я не попадаю під критерії, тільки під два. Це майновий ценз і під володіння медіа".

Власник "Української правди", НВ та інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала вважає, що не потрапить в реєстр олігархів попри володіння великим бізнесом та медіа.

Про це він сказав у ефірі програми "Мокрик по живому" на "Громадському"

"Мої юристи прочитали драфт закону і сказали, що я не попадаю під критерії, тільки під два. Це майновий ценз і під володіння медіа. Хоча, звичайно, треба сказати, що є різні володіння медіа. Є такі, як у нас, де ми не впливаємо на політику. Думаю, що президенту і його колегам треба фокусуватися не на володіння медіа, а на незалежність редакційної політики", - сказав Фіала.

Він додав, що є іноземним громадянином і не може підтримувати політичні партії в Україні. "Була моя дружина і деякі колеги - це так. Це було два роки тому. З іншої сторони, закон зворотної сили не має", - сказав Фіала.

За його словами, потрапляння в реєстр олігарха було б для нього неприємним, але не смертельним.

Нагадаємо, 15 квітня президент Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Президент розповів, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавития від цього впливу.

Законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" №5559 було внесено до Верховної Ради 2 червня.

У ньому визначається чотири критерії олігарха: участь у політичному житті, значний вплив на медіа, є власником компанії-монополіста, має статки понад 2,27 млрд гривень.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, у реєстр олігархів точно попадуть Петро Порошенко (власник Roshen і телеканалів "Прямий" і "5 канал") та Ігор Коломойський (співвласник групи "Приват" і власник ряду телеканалів на чолі з "1+1").

Опозиційна партія "Європейська солідарність" вважає, що законопроєкт про олігархів направлений особисто проти її лідера Петра Порошенко.