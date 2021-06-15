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Вітренко збирається оскаржувати в судовому порядку припис НАЗК про розірвання з ним контракту

Він вважає це рішення упередженим і незаконним. 

Вітренко збирається оскаржувати в судовому порядку припис НАЗК про розірвання з ним контракту
Фото: oligarh.media

Голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко вважає припис НАЗК щодо незаконності його призначення упередженим і буде оскаржувати його в суді. Про це йдеться у заяві НАК

"Висновки Нацагенства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» та упередженого ставлення", - вважають у "Нафтогазі".

У НАЗК свою рішення аргументують тим, що закон "Про запобігання корупції" встановлює, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. 

У НАК заявили, що для застосування цих обмежень обов'язковою умовою є наявність у посадової особи відповідних повноважень на підготовку або прийняття участі у підготовці рішень стосовно відповідного суб`єкта. 

"Такі повноваження стосовно "Нафтогазу" в мене були відсутніми. Також додам, що Міненерго не було органом управління компанії, а у якості такого органу виступав Кабмін. При цьому, як виконуючий обов’язки міністра я не входив до складу Кабінету Міністрів, а відповідно і не голосував при прийнятті рішень Кабінетом Міністрів. Також я не був керівником або членом НКРЕКП", - відповів Вітренко на припис НАЗК.

На його думку, висновки НАЗК "суперечать не лише букві закону, але і його духу". За його словами, сенс обмежень, викладених у законі "Про запобігання корупції" полягає в тому, щоб чиновники не надавали преференцій особам приватного права у розрахунку на подальше працевлаштування чи отримання іншої неправомірної вигоди від цієї юридичної особи. Водночас, у випадку з Юрієм Вітренко рішення про призначення ухвалював колегіальний орган - Уряд України.

"Рішення про моє призначення прийняв Кабмін, тому взагалі абсурдно в такій ситуації говорити, що за мою діяльність в інтересах особи приватного права мене «віддячила» ця особа взявши мене на роботу", - зазначає Вітренко.

У "Нафтогазі" також заявили, що у 2017-2020рр., при призначенні відповідальних співробітників міністерств до правлінь і наглядових рад державних енергетичних та інфраструктурних компаній агентство не вбачало жодних ризиків та порушень.

Нагадаємо, що у травні Національне агентство з питань запобігання корупції почало розслідувати можливий конфлікт інтересів при зміні голови правління НАК "Нафтогаз України" з Андрія Коболєва на Юрія Вітренка.

На початку травня незалежні член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" відповіли на пропозицію Кабінету міністрів залишитись працювати до обрання нового складу і заявили про конфлікт інтересів.

В документі зазначається, що діючому складу ради буде важко працювати з новим головою правління Юрієм Вітренком в якого після критики роботи ради виник конфлікт інтересів. Окрім цього, члени ради вважають, що призначення Вітренко було здійснено з порушенням закону "Про запобігання корупції".

15 лютого LB.ua з джерел стало відомо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України", яке очолює Андрій Коболєв, та припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії. 

У звіті було вказано такі причини: невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом, плани подальшого скорочення показників видобутку та результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ НАК "Нафтогаз".

Згодом Вітренко пояснив, що виконував доручення голови уряду щодо аналізу ситуації з НАК і його керівництвом. Доручення стосувалося того, що Державна аудиторська служба не була допущена "Нафтогазом" для перевірки компаній "Укрнафта" та "Укргазвидобування", а попередня перевірка самого НАК виявила порушення на 75 млрд грн.

Попри заяви Вітренка, в березні голова уряду заявив, що гострих підстав для звільнення Коболєва не було. Однак уже 28 квітня уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив на його місце Вітренка. 

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