Прокуратура попросила суд забрати в орендаря шахту імені Святої Матрони Московської

Підприємство вже кілька років не платить за оренду.

Бахмутська окружна прокуратура подала до суду з вимогою повернути з оренди шахту імені Святої Матрони Московської ("Новодзержинська"), яка входить в компанію Coal Energy Віктора Вишневецького.

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

У 2010 році регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області здало шахту "Новодзержинська" в оренду на 49 років товариству з додатковою відповідальністю "Орендне підприємство "Шахта "Новодзержинська". Загальна площа цілісного майнового комплексу вартістю 75 млн гривень становила 121 тисяч кв. м.

У 2012 році шахта отримала нову назву - імені Святої Матрони Московської.

За даними прокуратури, з 2015 року підприємство перестало платити сплачувати орендні платежі, страхові внески і заробітну плату працівникам і почало використовувати майно не за цільовим призначенням.

Шахта імені Святої Матрони Московської входить до складу компанії Coal Energy S.A., зареєстрованої в Люксембургу. Її кінцевий бенефіціар та голова ради директорів - бізнесмен Віктор Вишневецький.

Справу про повернення шахти розглядатиме Господарський суд Донецької області, який уже відкрив провадження.

Нагадаємо, що у січні 2021 року держава повернула з оренди шахти "Алмазна", "Білицька", "Добропільська", "Новодонецька" і "Піонер", які понад 10 років знаходилися в структурі ДТЕК Рината Ахметова.

Термін оренди діяв до 2059 року, але у 2020-му ДТЕК вирішив повернути шахти власнику.

На базі шахт було створено нове державне підприємство "Добропіллявугілля-видобуток".