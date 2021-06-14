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"Укрзалізниця" відзвітувала про 39 млн грн прибутку в травні

Компанія завершує роботу з прибутком другий місяць поспіль.

"Укрзалізниця" відзвітувала про 39 млн грн прибутку в травні
Фото: Александр Рудоманов

В АТ "Укрзалізниця" заявили, що за підсумками роботи у травні компанія отримала майже 39 млн грн прибутку.

"Другий місяць поспіль компанія завершує роботу з прибутком - у травні отримали позитивний фінансовий результат майже 39 млн грн. Продовжуємо покращувати операційну роботу та розвивати вантажний бізнес, що є головним джерелом прибутковості нашої компанії", -  в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Він уточнив, що у січні 2021 року "Укрзалізниця" на тлі боротьби з фінансовою кризою та боротьбою з пандемією спрацювала зі збитком 693 млн грн, у лютому - 534 млн грн, березні - 448 млн грн.

"В останні два місяці весни цю тенденцію вдалося переломити: квітень показав 35 млн грн прибутку, а травень - майже 39 млн грн", - йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Цьому сприяло, зокрема, збільшення доходів від пасажирських перевезень за рахунок нових рейсів та пожвавлення відпускного сезону. Так, у травні вони склали понад 585 млн грн, тоді як у квітні - майже 344 млн грн, у березні - близько 364 млн грн.

Як повідомляли, у квітні Укрзалізниця вперше за 12 місяців вийшла на прибуток.

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