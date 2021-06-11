​Вітренко визнав, що його призначення не відповідало західним стандартам

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко визнав, що його призначення не відповідало західним стандартом.

Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода" під час поїздки до США.

Вітренко запевнив, що у Заходу немає претензій до нього як професіонала, але дійсно було певне розчарування у зв'язку з тим, як відбулося його призначення.

"Було певне розчарування, якісь суттєві питання, напевно, до уряду про те, як це було зроблено. Зараз немає жодних питань щодо їхньої законності. І зараз справді стає зрозуміло, що ці дії мали добрі наміри, хоча й не відповідали принципам ОЕСР [Організації економічного співробітництва і розвитку] і певним західним стандартам", - сказав голова правління "Нафтогазу".

На його думку, кадрові зміни в "Нафтогазі" просто "вдарили по болючому місцю", роз'ятреному попередніми скандалами навколо керівництва Нацбанком та НАБУ.

"Ситуацію з «Нафтогазом» потрібно розглядати в ширшому контексті. Цей ширший контекст полягає в тому, що вже триває дискусія про інші важливі інституції в Україні і їхню незалежність і про вплив цієї незалежності, наприклад, на ефективність боротьби з корупцією, на податкову реформу, юридичну реформу в таких установах, як Національний банк, Національне антикорупційне бюро та інші. Тобто цей нерв був, як кажуть, уже оголений", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка. Вітренка призначили терміном на рік.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин. Він сказав, що не писав жодних заяв.

За неофіційною інформацією, через звільнення Коболєва зірвалася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським президентом Джо Байденом.