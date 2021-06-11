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Україна почала імпорт газу для закачування у сховища

З початку місяця імпортували 15,7 млн куб.м газу з Угорщини.

Україна почала імпорт газу для закачування у сховища
Фото: moldovagaz

Україна почала імпорт газу для закачування у сховища. Наразі він складає лише 3 млн куб м на добу.

Про це повідомив голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Імпорт з початку місяця склав 15,7 млн куб. м, причому 100% було імпортовано з Угорщини, а не із стандартного словацького напрямку", - зазначив він.

Всього з початку року було імпортовано 577 млн куб м газу, з них 511 млн куб. м (88%) з Угорщини.

Як повідомляли, Україна планує до наступного опалювального сезону збільшити запаси газу в сховищах не менше ніж до 17 млрд кубометрів.

На кінець квітня, коли в Україні закінчився опалювальний сезон, в сховищах було 15,1 млрд кубометрів газу. Станом на початок червня їх обсяг збільшився до 15,8 млрд.

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