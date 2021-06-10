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На ОГХК претендують більше 10 компаній, - глава ФДМ Сенниченко

Стартова вартість підприємства з 2,1 млрд зросла до 3,7 млрд гривень.

На ОГХК претендують більше 10 компаній, - глава ФДМ Сенниченко
Дмитрия Сенниченко
Фото: abcnews.com.ua

Приватизацією ОГХК зацікавилися більше 10 потенційних інвесторів. Велика частина - це міжнародні компанії з Індії, США, Японії, Австралії та інших країн. Про це у своїй колонці повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

«На сьогодні свою зацікавленість в участі в приватизаційному аукціоні вже висловили більше десятка компаній. Переважна більшість - іноземні, шановні підприємства з довгою історією і міцними позиціями на глобальному титановому ринку», - пише голова ФДМУ.

Він додав, що серед потенційних покупців є компанії з Індії, США, Японії та Австралії. Високу конкуренцію на майбутньому аукціоні сприяє істотне поліпшення фінансових і виробничих показників ОГХК.

Глава ФДМ відзначає, що для поліпшення фінансової ситуації на ОГХК знадобилося ліквідувати корупцію і протистояти тіньовому менеджменту на підприємстві.

"Після того, як Фонд встановив повний контроль над підприємством, очистивши ОГХК від корупції і тіньового менеджменту, ми отримали чіткий фінансовий ефект: чистий прибуток компанії виріс з 100 млн гривень в 2019 році до 340 млн гривень за підсумками 2020. При цьому єдина змінна, яка знадобилася для такої вражаючої динаміки - "не красти»", - зазначив Сенниченко.

В результаті підготовки до приватизації, стартова вартість підприємства з 2,1 млрд зросла до 3,7 млрд гривень. Її зростання також сприяла безпрецедентна відкритість даних. Вперше в історії України з інформації про запаси компанії зняли гриф "Для службового користування". Таким чином інвестори змогли побачити що саме їм пропонують на продаж.

"Чесна, прозоро сформована ціна активів - один і найважливіших параметрів приватизації в Україні, яку ми забезпечуємо. Двоє інших, настільки ж важливих пріоритетів - це екологічні та соціальні гарантії, дотримання яких ФДМУ безапеляційно вимагає від потенційних інвесторів \"- заявив Дмитро Сенниченко.

Так, новий власник серед іншого повинен відповідально дотримуватися всіх норм природоохоронного законодавства, не допускати виникнення боргів по зарплатах, а також зобов'язується інвестувати як мінімум 400 млн гривень у модернізацію ОГХК.

"Конкурс з продажу ОГХК стане випробуванням на здатність об'єднуватися і стійкість всіх гілок влади і громадянського суспільства. І цей іспит ми маємо здати на відмінно, якщо ми прагнемо до розвитку України", - резюмував глава ФДМ.

Нагадаємо, що в Україні приватизація великих підприємств здійснюється вперше за 16 років. У 2005 році за 4,85 млрд дол компанія Mittal Steel викупила Криворіжсталь. В цьому році, першим виставленим на аукціон активом в рамках "Великої приватизації" стане ОГХК.

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