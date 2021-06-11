Підприємства Мінекономіки відзвітували про 5,8 млрд збитків

За 2020 рік підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економіки, відзвітували про загальні чисті збитки на суму 5,8 млрд гривень.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за 12 місяців 2020 року, повідомляє Марлін.

Найбільші збитки 2020 року отримали:

Державна продовольчо-зернова корпорація України, яка є одним з найбільших учасників внутрішнього аграрного ринку та експорту, - 5,8 млрд грн;

Аграрний фонд, який позиціонує себе на ринку як гарант продовольчої безпеки України, - 197 млн грн;

Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод”, який бере участь у виробництві ракетних комплексів “Вільха”, “Вільха-М”, “Гром” та інших, - 156,9 млн грн

Державне підприємство “Конярство України”, яке розводить коней в комерційних цілях, - 92,3 млн грн.

За результатами 2019 року державні підприємства Мінекономіки відзвітували про 4,9 млрд грн збитку.

За підсумками 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб на державних підприємствах Мінекономіки склала 23 651 осіб. Загальні витрати на оплату праці становили 4,2 млрд грн. Зокрема, середньомісячні витрати на працівників склали 12,7 тис грн, на адміністративно-управлінський персонал - 21,1 тис грн, тоді як на директора підприємства - 52,3 тис грн.