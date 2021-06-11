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"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів з Києва в аеропорт "Бориспіль"

З 11 червня за маршрутом запустили відремонтований рейковий автобус Pesa.

"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів з Києва в аеропорт "Бориспіль"
Фото: traffic.od.ua

З 11 червня "Укрзалізниця" виводить у курсування за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль" відремонтований рейковий автобус Pesa.

Тепер експрес буде курсувати частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22 пари рейсів, інформує пресслужба компанії.

При цьому в "Укрзалізниці" зазначили, що в травні заповненість експреса в "Бориспіль" в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня досягала 71%.

"Крім того, завдяки співпраці Укрзалізниці з виробниками рейкових автобусів Pesa Bydgoszcz S.A. до кінця червня очікується вихід з ремонту ще одного состава, який також буде запущено за маршрутом експреса", - додали в УЗ.

Нагадаємо, експрес "Київ-Бориспіль" запущено 30 листопада 2018 року. Експрес з'єднує станцію "Київ-Пасажирський" з міжнародним аеропортом "Бориспіль", а також робить проміжну зупинку на станції "Дарниця".

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