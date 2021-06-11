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Податкова міліція влаштувала обшук в "Нафтогазі"

Компанії закидають несплату ПДВ на суму 2,7 млрд гривень.

Податкова міліція влаштувала обшук в "Нафтогазі"
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Державна фіскальна служба в п'ятницю, 11 червня, влаштувала обшук в офісах "Нафтогазу Україна" у справі про ухилення від сплати 2,7 млрд гривень податку на додану вартість.

Про це повідомила пресслужба ДФС.

"З жовтня 2015 року по теперішній час службові особи АТ НАК “Нафтогаз України” не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ “Газпром” (Російська Федерація), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, виробники теплової енергії фактично споживають газ із системи, але "Нафтогаз" не оформляє документи про постачання газу та не підписує акти прийому-передачі. Компанія мотивує це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС.

"Разом з тим за період розслідування співробітники Державної фіскальної служби зібрали достатньо доказів, які можуть говорити про факт ухилення від сплати податків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кілька років тому Фіскальна служба намагалася оштрафувати тодішнього голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва на 8,3 млрд гривень за несплату ПДВ за російський газ, який було імпортовано у жовтні 2015 року. Ці штрафи було скасовано в судовому порядку.

Тоді повідомлялося, що "Нафтогаз" не закрив митну декларацію стосовно жовтневого імпорту, бо сторони не підписали акт прийому-передачі. НАК пояснював це тим, що "Газпром" включив у цей акт обсяги газу, який росіяни несанкціоновано постачали на не підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей. Цих обсягів "Нафтогаз" не визнав і відмовився підписувати виставлений "Газпромом" акт.

"Нафтогаз" припинив постачання газу на неконтрольовані території Донецької та Луганської областей 19 лютого 2015 року. З того часу постачання газу на цю територію здійснює російський "Газпром".

Україна наприкінці листопада 2015 року повністю відмовилася від закупівлі природного газу в "Газпрому".

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