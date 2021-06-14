Нацбанк за тиждень скупив на міжбанку $750 млн

Національний банк за минулий тиждень (7-11 червня) скупив на міжбанку 750 млн доларів. Це більше, ніж за шість попередніх місяців.

Про повідомляється у результатах валютних інтервенцій Національного банку.

НБУ купив 375 млн доларів на класичних валютних інтервенціях і ще стільки ж за інтервенціями з використанням функціоналу Matching торгівельно-інформаційної системи "Блумберг".

Спосіб, яким Національний банк здійснює інтервенції, визначається поточними умовами, які формуються на валютному ринку, та метою проведення інтервенцій.

Активна купівля іноземної валюти Національним банком відбувається на фоні укріплення гривні. Якщо на початок минулого тижня її курс становив 27,29 грн/дол., то на початок нинішнього - вже 27,04 грн/дол.