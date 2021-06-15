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Підрядники законтрактовані на виконання ремонту 536 км дороги Стрий-Ізварине

Дорогу Єдності планують відкрити до Дня незалежності.

До 30-ї річниці Незалежності відкриють Дорогу Єдності – автомобільну магістраль протяжністю близько 1 400 км, що з’єднає схід і Захід України. Про те, як створюють трасу, розповів Укравтодор.

Новий маршрут М-30 Стрий – Ізварине об’єднує дві колишні міжнародні траси: М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине. За програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» їх з’єднали в єдиний маршрут.

Заплановано відремонтувати понад 600 км автошляху у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

На даний момент компанії-підрядники законтрактовані на виконання ремонту 536 км. На 464 км вже ведуться роботи, з них 112 км на фінальній стадії – покладено верхні шари покриття. Повністю завершені роботи на 7 км у Черкаській області та 45 км на Дніпропетровщині (від Дніпра до Криничанського поста поліції). Велика частина траси була зроблена також минулого року.

«До 30-ї річниці Незалежності України плануємо забезпечити належне транспортне сполучення та об’єднати найбільші міста західної, центральної та східної частин України», - говорять в Укравтодорі.

Раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив фото з будівельних майданчиків Дніпропетровщини, де триває створення Дороги Єдності. Роботи, як і на більшості об’єктів інфраструктурної програми Володимира Зеленського, йдуть цілодобово без зупинок.

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