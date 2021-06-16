Укравтодор планує завершити влаштувтування фінішного покритиия на трасі Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне до 1 липня

До 1 липня планується завершити влаштування фінішного шару покриття на одній з ключових доріг Рівненської області - трасі національного значення Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне. Про це повідомляється на офіційній сторінці Укравтодору в Facebook.

Протяжність ділянки, що ремонтується, становить 6 км (км 150-156). На об'єкті задіяно більше сотні працівників і кілька десятків одиниць техніки.

Наразі наближається до завершення влаштування другого шару асфальтобетону. До початку липня має бути завершено влаштування фінішного шару по правому проїзду. Після цього почнеться укладання верхнього шару і на лівій стороні дороги.

З початку робіт на об'єкті було побудовано штучну споруду, повністю влаштовано основу дорожнього одягу з лівого боку проїзду та укладені нижні шари асфальтобетонного покриття на всій протяжності відрізка.

На фінальній стадії робіт дорожникам залишиться зробити тротуари, встановити освітлення, дорожні знаки і нанести дорожню розмітку.

Між селами Карпилівка та Городок на автодорозі Н-22 проїзна частина буде розширена з 9 до 13-16 метрів. Відремонтована дорога буде з’єднуватись з Північною об’їзною в районі Азотівського кільця.

Роботи на цій ділянці були розпочаті у 2018 році, ремонт призупинили для коригування проєкту, аби відремонтована дорога з’єднувалася з новозбудованим Північним обходом Рівного.