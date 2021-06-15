Рада прийняла законопроєкт про ​реструктуризацію заборгованості ТКЕ та водоканалів за природний газ

Верховна Рада ухвалила у першому читанні та за основу проєкт закону "Про забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" (№3508-д)

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Закон підтримав 301 нардеп.

Документ надає можливості підприємствам теплоенергетики реструктуризувати борг за розподіл та транспортування природного газу та встановлює однакові умови для врегулювання пені та штрафних санкцій підприємствам теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства.

Також законопроєкт переносить дату врегулювання заборгованості за постачання централізованого водопостачання і водовідведення, теплопостачальних і теплогенеруючих організацій з 1 липня 2016 року на 1 травня 2021-го, а для газопостачальників - на 31 грудня 2020 року.

Крім того, уточнюється процедура реструктуризації боргів суб’єктів господарювання на території Донецької та Луганської областей на період проведення Операції об’єднаних сил, якщо засновник та /або частина виробничих одиниць підприємства знаходиться на окупованій території.

Нагадаємо, раніше комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував Раді схвалити цей закон. 24 травня містам оголосили річну ціну на газ для теплокомуненерго, а Рада зобов'язалася ухвалити закон, згідно з яким будуть списані борги теплокомуненерго, а також - відшкодовано заборгованість.