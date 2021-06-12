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Експрем'єра Франції Фійона висунуто в раду директорів російської компанії “Зарубежнефть”

У розпорядженні російського уряду Фійон фігурує як президент компанії Apteras Sarl.

Експрем'єра Франції Фійона висунуто в раду директорів російської компанії “Зарубежнефть”
Франсуа Фійон
Фото: ЕРА/UPG

Колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона висунуто в раду директорів російської державної нафтової компанії “Зарубежнефть”.

Про це пише expert.ru.

Видання зазначає, що прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про висунення кандидатів як представників РФ для обрання до ради директорів АТ “Зарубежнефть” зі списком кандидатур, серед яких значиться Фійон. 

У розпорядженні уряду Фійон фігурує як президент компанії Apteras Sarl.

Нагадаємо, Фійон очолював уряд Франції з 2007 по 2012 роки. У 2017 році він пішов з політики після того, як програв президентські вибори, посівши третє місце.

У червні 2020 року Паризький суд засудив Франсуа Фійона до двох років в'язниці і ще трьох - умовно. Фійона судили у гучній справі про фіктивні робочі місця його дружини Пенелопи. 

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