Експрем'єра Франції Фійона висунуто в раду директорів російської компанії “Зарубежнефть”

Колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона висунуто в раду директорів російської державної нафтової компанії “Зарубежнефть”.

Про це пише expert.ru.

Видання зазначає, що прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про висунення кандидатів як представників РФ для обрання до ради директорів АТ “Зарубежнефть” зі списком кандидатур, серед яких значиться Фійон.

У розпорядженні уряду Фійон фігурує як президент компанії Apteras Sarl.

Нагадаємо, Фійон очолював уряд Франції з 2007 по 2012 роки. У 2017 році він пішов з політики після того, як програв президентські вибори, посівши третє місце.

У червні 2020 року Паризький суд засудив Франсуа Фійона до двох років в'язниці і ще трьох - умовно. Фійона судили у гучній справі про фіктивні робочі місця його дружини Пенелопи.