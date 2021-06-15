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Рада у п’ятницю проситиме США зробити Україну основним союзником поза НАТО, - Качура

Депутати зберуться на позачергове пленарне засідання.

Рада у п’ятницю проситиме США зробити Україну основним союзником поза НАТО, - Качура
Фото: Эскандер Ганиев

Верховна Рада планує в п'ятницю зібратися на позачергове засідання для розгляду проєкту постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО.

Про це у Telegram повідомив народний депутат (“Слуга народу”) Олександр Качура.

“Швидше за все в п'ятницю буде позачергове пленарне засідання за Проектом постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (реєстр. № 5380)”, - написав Качура.

Це не перше звернення України до США з проханням надати відповідний статус. У березні 2017 року Верховна Рада підтримала звернення до Конгресу США із закликом укласти з Україною оборонну угоду і надати Україні статус основного союзника поза НАТО.

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