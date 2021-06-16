НАТО "потребує більшого" для вступу України, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна є країною-претендентом на вступу до альянсу. Водночас він наголосив, що для приєднання України блок "потребує більшого", пишуть Defence News.

"Ми надаємо підтримку, особливо у продовженні модернізації та удосконалення їхніх (українських. - Ред.) інститутів оборони та безпеки, цивільно-політичного контролю над службами безпеки, і, не в останню чергу, боротьбі з корупцією. У нас є різні програми забезпечення добросовісності, які значною мірою присвячені боротьбі з корупцією у межах реформи... котрі Україна вже почала, але нам потрібно більше. Нам потріюно зробити з ними більше, щоб забезпечити повну реалізацію", - заявив він.

Він додав, що для узгодження плану дій щодо членства, на який розраховує Україна, потрібно досягти консенсусу серед 30 країн-членів блоку.

Нагадаємо, 14 червня члени НАТО на саміті підтвердили відданість рішенню 2008 року про можливість прийняти Україну до альянсу через План дій щодо членства.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розраховує, що НАТО надасть Україні План дій щодо членства вже у 2022 році.

Президент США Джо Байден після саміту сказав, що Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу, якщо виконає необхідні вимоги, зокрема, зможе подолати корупцію.