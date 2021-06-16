Словенія знову оголосила про закінчення епідемії COVID-19 у країні

Рік тому уряд країни вже заявляв про приборкання епідемії.

Міністерство охорони здоров'я Словенії оголосило про закінчення епідемії коронавірусу в країні з 16 червня.

Про це міністерство повідомило в своєму Twitter 15 червня.

"Із завтрашнього дня в Словенії формально закінчена епідемія, але боротьба проти коронавірусу ще не завершена", - заявив міністр охорони здоров'я Словенії Янез Поклукар.

"Це маленький крок для людини і великий крок для європейського суспільства", - додав він.

Міністр наголосив, що вакцинація як і раніше є "ключовим громадським заходом охорони здоров'я".

"Майбутнє ЄС базується на солідарності та співпраці, і ті ж цінності та цілі застосовуються до вакцинації", - сказав Поклукар.

📽 Minister Poklukar ob zaključku zasedanja Sveta tudi na temo zaključka epidemije: "To je majhen korak za posameznika in velik korak za evropsko družbo." ➡️➡️➡️ Več v videu: pic.twitter.com/jY42qHgaeG — Ministrstvo za zdravje (@MinZdravje) June 15, 2021

Нагадаємо, у середині травня минулого року Словенія вже оголошувала про завершення епідемії коронавірусу. Тоді в країні протягом двох тижнів щодня фіксували менш як сім нових випадків ковіду.