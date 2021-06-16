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Кім Чен Ин заявив про загрозу голоду в Північній Кореї

Торішні тайфуни та пандемія коронавірусу спричинили негативні наслідки для економіки КНДР.

Кім Чен Ин заявив про загрозу голоду в Північній Кореї
Фото: EPA/UPG

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про загострення ситуації із продовольством у Північній Кореї через пандемію коронавірусу та тайфуни, які вирували у країні торік.

Про це повідомляє DW.

На пленарному засіданні центрального комітету Трудової партії 16 червня Кім Чен Ин закликав чиновників врегулювати "ситуацію з продовольством для людей", яка "зараз є складною", передає державне інформаційне агентство KCNA.

Він також заявив, що треба готуватися до розширення обмежень через коронавірус.

За словами лідера КНДР, за перші шість місяців 2021 року економіка країни продемонструвала "покращення в цілому", а загальний обсяг промислової продукції виріс на 25% порівняно з попереднім роком. Утім, в економіці відбувається низка "відхилень від норм", наголосив Кім.

На додаток до серії природних катастроф, включаючи повені та шторми, та пандемію коронавірусу, країна також зазнає жорстких міжнародних санкцій через програму ядерної зброї. Північна Корея, яка і так є закритою країною, швидко закрила свої кордони через пандемію, що сильно вплинуло на торгівлю з Китаєм.

У березні експерт ООН з прав людини Томаш Оджеа Кінтана заявив Раді з прав людини, що вплив пандемії сприяє "смерті від голоду" у КНДР. Навіть до пандемії коронавірусу понад 40% населення мали нестачу продовольства, зазначав Кінтана в попередньому звіті.

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