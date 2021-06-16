Республіка Корея призначила нового посла в Україні. Замість Квон Кі Чанга, який займав посаду лише два роки, призначено Кім Хьонг Те.

У вівторок, 15 червня, він вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгенію Єніну, повідомляється на сайті МЗС.

Під час першої зустрічі вони поговорили про підтримку Кореєю суверенітету і територіальної цілісності України, початок роботи Кримської платформи, запланований на серпень, та підготовку стратегії партнерства України і Кореї на 2021-2025 роки.

Також дипломати торкнулись питання двосторонньої торгівлі й інвестицій.

Заступник міністра та посол також обговорили спільні заходи у контексті відзначення у 2022 році 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України та Республіки Корея.

Нагадаємо, що LB.ua брав інтерв'ю у попереднього посла Кореї Квон Кі Чанга.

Напередодні нового посла в Україні призначив Ватикан.