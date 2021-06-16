Суд скасував виправдальні вироки у справі про вбивство словацького журналіста Куціяка

Верховний суд Словаччини в вівторок, 15 червня, скасував два виправдальні вироки в справі про вбивство журналіста Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Йдеться про вироки мультимільйонеру Маріану Кочнеру, якого обвинувачували в замовленні вбивства, а також Алені Жужовій, яку обвинувачення вважало посередницею у вбивстві, передає DW.

Верховний суд вирішив, що процес щодо Кочнера та Жужової треба почати наново, оскільки суд, який виніс виправдальні вироки, припустився "багатьох помилок". Тоді судді не побачили доказів, що саме Кочнер замовив убивство.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2018 року в Словаччині вперше в історії країни сталося вбивство журналіста. У своєму будинку в невеликому населеному пункті Велка Мача був застрелений 27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена Мартіна Кушнірова.

Куціяк проводив журналістське розслідування та намагався виявити зв'язки оточення тодішнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які були пов'язані з мафією. Стаття була опублікована вже після його загибелі. Крім того, Куціяк розслідував незаконну діяльність Кочнера та його зв'язок із правлячою на той час партією.

Після вбивства Куціяка в країні розгорілася політична криза, що призвела до відставки глави уряду Роберта Фіца.

Наприкінці 2019 року суд у Словаччині засудив до 15 років позбавлення волі Золтана Андруско, який, за версією сторони обвинувачення, отримав пропозицію знайти найманого вбивцю від перекладачки Кочнера. У квітні колишній військовий Мирослав Марчек, який зізнався у вбивстві журналіста-розслідувача і його нареченої, був засуджений до 23 років позбавлення волі.