США та Росія домовились про повернення послів

Президент РФ Володимир Путін заявив, що за підсумками переговорів із американським колегою Джо Байденом сторони домовились про взаємне повернення послів до столиць двох країн.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками переговорів у Женеві, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Що стосується повернення послів до місць своєї роботи: до Москви, відповідно американського посла, до Вашингтона - російського, то ми домовилися що це питання вирішено. Вони повертаються до місця постійної служби. Вони повертаються на місця своєї постійної служби", - сказав Путін.

Він не уточнив терміни повернення дипломатів, додавши, що це питання “суто технічного характеру”.

Нагадаємо, Посол США у Москві Джон Салліван поїхав з Росії наприкінці квітня. Завуальована вимога до Саллівана поїхати з Москви стала наслідком введення санкцій проти Росії.

Посол Росії в Вашингтоні Анатолій Антонов повернувся до Москви ще в березні.