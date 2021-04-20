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Посол США їде з Росії

Російський посол поїхав з Вашингтону ще в березні.

Посол США їде з Росії
Фото: usembassy.gov

Посол США у Москві Джон Салліван на цьому тижні поїде з Росії.

Про це повідомляється на сайті посольства.

Салліван пояснив свій від'їзд необхідністю консультацій з новими колегами в адміністрації президента США Джо Байдена. "Крім того, я не бачив свою родину більше року, і це ще одна важлива для мене причина, щоб побувати вдома", - йдеться в заяві посла.

Він сподівається повернутися в Москву найближчими тижнями перед зустріччю Джо Байдена і Володимира Путіна.

Оголошення про повернення до Вашингтону сталося через три дні після того, як МЗС Росії заявив про "об'єктивну необхідність, щоб посли обох наших країн перебували в своїх столицях для аналізу ситуації і проведення консультацій".

Посол Росії в Вашингтоні Анатолій Антонов повернувся до Москви ще в березні.

Нагадаємо, що завуальована вимога до Саллівана поїхати з Москви стала наслідком введення нових санкцій проти Росії.

З 15 квітня під американські санкції потрапили 16 фізичних та 16 юридичних осіб, задіяних у спробах уряду Росії вплинути на президентські вибори в США 2020 року; шість російських технологічних компаній, які надають підтримку російським спецслужбам; п'ять фізичних і три юридичні особи, пов'язаних з окупацією Криму.

Також з Вашингтону вислали 10 російських дипломатів, а американським інвесторам заборонили купувати держборг Росії.

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