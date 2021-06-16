Франція на 10 днів раніше скасовує комендантську годину

Влада Франції з 20 червня скасовує комендантську годину, запроваджену через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив глава французького уряду Жан Кастекс у Twitter.

"Комендантська година, що мала діяти до 30 червня, буде скасована цієї неділі", - написав він.

Це означає відміну заборони виходити на вулицю з 23:00 до 06:00

Також, як повідомляє BFMTV, у Франції з 17 червня скасовується обов'язкове носіння масок надворі. Їх необхідно буде надягати в місцях великого скупчення людей, чергах, а також - у закритих приміщеннях.

Нагадаємо, у травні у Франції дозволили працювати кав'ярням, ресторанам та барам, які мають місця на відкритому повітрі. До цього з осені минулого року усі заклади громадського харчування були закриті для відвідувачів і працювали лише на виніс.

22 травня президент Емануель Макрон взяв участь в урочистостях з нагоди відкриття кафе і ресторанів і підняв келих під український тост "Будьмо".