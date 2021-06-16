Кабмін встановив на території України "зелену" зону і продовжив карантин до 31 серпня (оновлено)

"Поки у нас зелений рівень, контроль самоізоляції фактично не буде здійснюватися".

Кабінет міністрів вирішив продовжити до 31 серпня дію карантину з метою запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Про це на початку засідання уряду в середу сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня, але водночас ми послабим певні карантинні заходи. Зокрема, поки у нас зелений рівень, контроль самоізоляції фактично не буде здійснюватися, це дасть змогу оновити додаток "Дій Вдома", - сказав Шмигаль.

"Сьогодні всі регіони нашої країни перебувають в зеленій зоні. [Але] маємо бути готові до всіх варіантів розвитку подій, залишатися мобілізованими та дотримуватися протиепідемічних правил", - сказав Шмигаль.

Пресс-служба Міністерства охорони здоров'я повідомила, що за рішенням уряду на всій території України встановлюється "зелений" рівень епідемічної небезпеки.

Закладам громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури дозволено працювати за умови носіння масок. Це ж стосується проведення інших масових заходів.

Знімаються обмеження на перетин державного кордону для громадян України та іноземців з посвідкою на постійне проживання, а також на перетин адміністративної межі з окупованими територіями для громадян України.

Держава перейде в "жовту" зону одночасно у разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території України:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — більше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — більше як 4 відсотки;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

наявності підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

"Жовтий" рівень буде встановлюватися рішенням державної ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я.

При нормалізації ознак протягом семи днів підряд так само рішенням державної ТЕБ та НС вся країна перейде до "зеленого" рівня.

Якщо ж ситуація погіршуватиметься, "помаранчеві" та "червоні" зони знову будуть вводити в окремих регіонах.

"Помаранчева" зона визначається такими критеріями (достатньо перевищення за будь-яким):

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення більше 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген більше 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

"Червона" зона визначається такими критеріями (достатньо перевищення за будь-якими двома протягом трьох днів підряд):

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, - більш як 65%;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - більше ніж 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) - більш як 20%;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - більш як 50%.

Нагадаємо, що карантин в Україні діє з березня 2020 року. Після цього карантинні обмеження кілька разів змінювали – від повного локдауну по країні до карантину вихідного дня чи адаптивних обмежень.

21 квітня Кабінет міністрів продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації через пандемію ковіду до 30 червня.