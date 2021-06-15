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Італія схвалила використання іншої вакцини для другої дози після щеплення AstraZeneca

Йдеться про вакцини, розроблені Pfizer і Moderna.

Італія схвалила використання іншої вакцини для другої дози після щеплення AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) схвалило комбіноване використання вакцин від коронавірусу серед людей віком до 60 років.

Це дасть змогу тим, хто вже отримав першу дозу препарату AstraZeneca (Vaxzevria), отримати другу дозу іншої вакцини на основі синтетичної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), передає Reuters.

"На підставі клінічних досліджень, опублікованих за останні кілька тижнів, науковий комітет AIFA вирішив затвердити суміш вакцин", - йдеться в заяві AIFA.

В агентстві додають, що вакцини, розроблені Pfizer і Moderna, можуть вводитися людям, які отримали перше щеплення препаратом AstraZeneca.

Минулого тижня уряд Італії обмежив використання вакцини AstraZeneca людям старше 60 років після того, як 18-річний чоловік, який отримав щеплення, помер від рідкісної форми згортання крові.

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