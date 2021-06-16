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Байден передав Путіну список пов'язаних з Росією кібератак на об'єкти в США

Президент Росії годиною раніше сказав, що атаки на американські об'єкти здійснювалися з території Штатів. 

Байден передав Путіну список пов'язаних з Росією кібератак на об'єкти в США
Путін і Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним передав йому список з 16 значних кібератак, вчинених на американські об'єкти. Ці кібератаки пов'язані з Росією.

На пресконференції після саміту Байден зазначив, що обговорював з Путіним необхідність усунення кібератак. 

"Я сказав, що нам потрібно виключити взагалі кібератаки і передав список з 16 кібератак на американську систему, від системи каналізації до системи продуктопостачання. Нам потрібно домовитись, що будуть вжити заходи проти злочинців, які вдаються до таких заходів на їхній територій. Потрібно домовитись про конкретні зобов'язання щодо таких випадків і про конкретні заходи, які будуть вжиті, щоб виключити ці справи", - зазначив президент США.

Нагадаємо, що російський президент на пресконференції, яка пройшла до конференції Байдена, заявив, що кібератаки на американські об'єкти здійснювалися з території Штатів, а не Росії. 

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