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Байден запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України

Він зазначив, що Путін не заперечував, але "відмінності були".

Байден запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України
Джо Байден

Президент США Джозеф Байден запевнив російського колегу Володимира Путіна у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі в Женеві.

“Я передав непорушну прихильність США суверенітету та територіальної цілісності України. Ми обговорили Мінські домовленості. Я висловив наш погляд на Мінські домовленості. Він не заперечував мені, але, звичайно, відмінності були”, - сказав Байден, додавши, що США узгоджуватимуть свою роботу зі своїми союзниками. 

Президент США зазначив, що тон зустрічі з Путіним був позитивним.

“За останні тижня, я сподіваюся, США показали світу, що ми повернулися, ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими союзниками, ми виконуємо зобов’язання, які продиктовані демократичними міркуваннями. Ми зустрічаємо найбільші виклики сьогодення і сьогодні ми починаємо вирішувати, як ми це робитимемо зРФ і як ми організовуватимо американсько-російські відносини”, - сказав Байден.

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