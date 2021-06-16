Байден запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України

Він зазначив, що Путін не заперечував, але "відмінності були".

Президент США Джозеф Байден запевнив російського колегу Володимира Путіна у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі в Женеві.

“Я передав непорушну прихильність США суверенітету та територіальної цілісності України. Ми обговорили Мінські домовленості. Я висловив наш погляд на Мінські домовленості. Він не заперечував мені, але, звичайно, відмінності були”, - сказав Байден, додавши, що США узгоджуватимуть свою роботу зі своїми союзниками.

Президент США зазначив, що тон зустрічі з Путіним був позитивним.

“За останні тижня, я сподіваюся, США показали світу, що ми повернулися, ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими союзниками, ми виконуємо зобов’язання, які продиктовані демократичними міркуваннями. Ми зустрічаємо найбільші виклики сьогодення і сьогодні ми починаємо вирішувати, як ми це робитимемо зРФ і як ми організовуватимо американсько-російські відносини”, - сказав Байден.