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Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною

Таке рішення ухвалили у зв'язку з поліпшенням ситуації з коронавірусом у Туреччині.

Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною
Фото: EPA/UPG

Росія з 22 червня відновлює авіасполучення з Туреччиною, яке було припинене з середини квітня під приводом запобігання завезення нового штаму коронавірусу.

Про це повідомляє “Настоящее время”.

Таке рішення у Москві пояснили поліпшенням ситуації з COVID-19 в Туреччині та на тлі переповненості чорноморських курортів Росії.

Російські авіакомпанії можуть виконувати регулярні пасажирські рейси в Анталію, Бодрум і Даламан, повідомила віце-прем'єр і голова оперштаба Тетяна Голікова.

Росія з 15 квітня обмежила регулярне і чартерне авіасполучення з Туреччиною під приводом профілактики завезення нової коронавірусної інфекції. У травні дію обмежень продовжили.

Російським туроператорам рекомендували призупинити діяльність з продажу турів.

Відновити авіасполучення мали в разі, "якщо ситуація з коронавірусів стабілізується".

Рішення про обмеження авіасполучення оголосили 12 квітня. Того ж дня голова МЗС Росії Сергій Лавров виступив із заявою щодо закупівлі Україною турецьких ударних безпілотників, у якій "застеріг" турецьку владу від "підживлення мілітаристських настроїв” в Україні.

Цій заяві Лаврова передував візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини, який він здійснив 10 квітня.

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