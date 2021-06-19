За різними даними померло від 4 до 9 осіб.

У Росії в Кемеровській області розбився літак L-410, на борту якого перебували парашутисти. Є загиблі та поранені.

Про це пише bbc.com з посиланням на Сибірський авіаційний пошуково-рятувальний центр.

При аварійній посадці літак зіткнувся з лісовим масивом, заявили в прокуратурі.

Двомоторний літак здійснив жорстку посадку біля села Журавльово на аеродромі "Танай". Інформація про жертви наразі суперечлива.

"Літак L-410 злетів з аеродрому Танай, завалився на лівий борт. Було (на борту, - ред.) 17 парашутистів. Четверо загиблих, вісім поранених", - сказали ТАСС в пошуково-рятувальному центрі.

Інші ЗМІ з посиланням на свої джерела пишуть, що кількість жертв збільшилася до семи, ще осіб 12 постраждали. Всього на борту було 19 осіб, зокрема двоє пілотів, які загинули.

"За моєю інформацією, два члени екіпажу і сім парашутистів загинули, тобто в загальному дев'ять осіб", – прокоментували ТАСС у рятувальному центрі.

"Після вильоту у літака відмовив один з двигунів. Командир прийняв рішення про аварійну посадку", – сказав співрозмовник Інтерфаксу.

В Кемеровской области разбился самолет Л-410. Крушение произошло на аэродроме «Танай» во время тренировочного полета с парашютистами.



Погибли семь человек, еще 17 пострадали. Причиной произошедшего стал отказ одного из двигателей. pic.twitter.com/BPTYPMCYGX — Известия (@izvestia_ru) June 19, 2021

L-410 Turbolet - багатоцільовий двомоторний літак, розроблений в кінці 1960-х. Придатний для експлуатації на грунтових, трав'яних і снігових майданчиках, на аеродромах з короткими злітно-посадочними смугами.

Аеродром Танай знаходиться поруч з кордоном з Новосибірської областю та однойменим гірськолижним комплексом. Спеціалізується на парашутних стрибках для початківців. У парку аеродрому був один L-410, а також літаки Ан-28.

"Це був тренувальний політ", - написав губернатор Кузбасу Сергій Цивільов у соцмережі.

Нагадаємо, у місті Барановичі у Білорусі розбився навчально-бойовий літак Як-130, його екіпаж загинув.