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Греція змінила умови в’їзду для туристів

Грецький уряд дозволив в'їзд в країну туристам з негативним експрес-тестом на ковід.

Греція змінила умови в’їзду для туристів
Фото: ekathimerini.com

У Греціїзмінили протоколи охорони здоров'я для туристів, які в'їжджають до країни.

Про це пише Ekathimerini з посиланням на Міністерство туризму країни.

Грецький уряд дозволив в'їзд в країну туристам з негативним експрес-тестом на коронавірус (а не лише з ПЛР-тестом).

Окрім того, з 6 до 12 років більшено мінімальний вік дітей, при якому вони повинні надавати про те, що не хворі на коронавірус.

Зміни стосуються тих, хто прибуває з країн, яким дозволено їхати до Греції та з Греції.

Ті, хто подорожує до Греції, також можуть замість негативного тесту показувати сертифікат вакцинації – в цифровій або письмовій формі.

Нагадаємо, з 14 травня уряд Греції дозволив в’їзд мандрівникам із третіх країн з туристичною метою, в тому числі і для громадян України.

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