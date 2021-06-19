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Ватикан готується визнати блаженним одного з батьків-засновників ЄС

Папа Римський затвердив декрет про "геройський вимір чеснот".

Ватикан готується визнати блаженним одного з батьків-засновників ЄС
Фото: centre-robert-schuman.org

Папа Римський Франциск збирається проголосити блаженним французького дипломата і політика Робера Шумана (1886-1963), який був одним із основоположників сучасної європейської інтеграції.

Про це повідомляється на сайті Vatican News.

У суботу, 19 червня, Папа Франциск прийняв на аудієнції кардинала Марчелло Семераро, Префекта Конгрегації в справах визнання святих, під час якої затвердив декрет про "геройський вимір чеснот" Шумана.

Для беатифікації потрібне також визнання чуда, отримане за його заступництвом.

Отримання статусу блаженного є першим кроком на шляху до канонізації.

Робер Шуман у 1950 році поклав початок об'єднанню Європи, запропонувавши створити вищий єдиний орган з нагляду за спільним французько-німецьким виробництвом вугілля та сталі. Таким чином було започатковано Європейську спільноту з вугілля та сталі, яка заклала основу для подальшої економічної інтеграції в Європі.

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