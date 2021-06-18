Чоловіку відірвало руку, і він помер у лікарні.

У місті Березне на Рівненщині 17 червня внаслідок нещасного випадку загинув пішохід. За даними Національної поліції, він отримав смертельні травми внаслідок розгерметизації колеса вантажівки "Урал" з лісом, яка їхала в попутному напрямку.

Потерпілому відірвало руку, і 45-річний чоловік помер у реанімації.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

За цим фактом було відкрито кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

40-річний водій вантажівки був тверезим.

Нагадаємо, кілька років тому схожа подія сталася у Львівській області - там загинула жінка, у яку влучило колесо, що відлетіло від причепа вантажного автомобіля.