Український військовий отримав кульове поранення на Донбасі

Військовослужбовця транспортували до лікувального закладу, його стан – середньої тяжкості.

Військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації українських позицій біля населеного пункту Новотошківське.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

"Сьогодні, 17 червня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", близько 18.30, внаслідок прицільного обстрілу російсько-терористичними збройними формуваннями позицій наших підрозділів, поблизу населеного пункту Новотошківське, військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення", - йдетьсяу повідомленні.

Зазначається, що після надання першої медичної допомоги війсковослужбовця транспортували до лікувального закладу, його стан – середньої тяжкості.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушували режим припинення вогню.