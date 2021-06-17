У двох харківських ресторанах отруїлися 22 дорослих і 12 дітей

Фахівці побоюються, що кількість отруєнь може збільшитись.

Унаслідок масового отруєння у закладах громадського харчування у Харкові госпіталізовано вже 34 людини.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"22 дорослих і 12 дітей. Усі середньої тяжкості - хтось досі у лікарні, когось вже прокапали і відпустили додому... Також фахівці побоюються, що кількість отруєнь може збільшитись", - написав Сидоренко.

За його словами, в Держпродспоживслужбі "наполегливо рекомендують" обом ресторанам закритися до закінчення епідрозслідування.

"З другої половини дня обидва ресторани не працюють, там проведено дезінфекцію, відібрані проби усіх продуктів", - написав Сидоренко.

За інформацією Харківського обласного лабораторного центру станом на 12:00 четверга, 17 червня, у двох міських лікарнях перебувало 25 осіб (серед них 6 дітей) з попереднім діагнозом гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.

Зазначалося, що "хворі пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова".