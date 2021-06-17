Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
Кабмін скасував зобов'язання встановлювати додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону
Кабмін скасував зобов'язання встановлювати додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону
ГоловнаСуспільствоПодії

У двох харківських ресторанах отруїлися 22 дорослих і 12 дітей

Фахівці побоюються, що кількість отруєнь може збільшитись.

У двох харківських ресторанах отруїлися 22 дорослих і 12 дітей
Фото: Информ-UA

Унаслідок масового отруєння у закладах громадського харчування у Харкові госпіталізовано вже 34 людини.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"22 дорослих і 12 дітей. Усі середньої тяжкості - хтось досі у лікарні, когось вже прокапали і відпустили додому... Також фахівці побоюються, що кількість отруєнь може збільшитись", - написав Сидоренко.

За його словами, в Держпродспоживслужбі "наполегливо рекомендують" обом ресторанам закритися до закінчення епідрозслідування.

"З другої половини дня обидва ресторани не працюють, там проведено дезінфекцію, відібрані проби усіх продуктів", - написав Сидоренко.

За інформацією Харківського обласного лабораторного центру станом на 12:00 четверга, 17 червня, у двох міських лікарнях перебувало 25 осіб (серед них 6 дітей) з попереднім діагнозом гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.

Зазначалося, що "хворі пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також