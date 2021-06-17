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У Керчі після дощу затопило вулиці і будинки по другий поверх

Містяни пересуваються на човнах. 

У східних районах Криму минулої ночі випало майже дві місячні норми дощу – 82 мм. У Білогорську випало 88 мм, пишуть "Крим. Реалії" з посиланням на гідрометцентр.

У центральній частині Криму дощі були слабшими, однак у Сімферополі все рівно за ніч випало 80% норми за місяць.

Кримсmке МНС, підконтрольне окупантам, повідомило, що через аномальні опади затопило село Приозерне. Підтопило 18 домоволодінь, довелося евакуювати близько 40 людей. 

У Керчі дощем залило центральні вулиці - проїзд ними став неможливим. Також підтопило будинки і міську лікарню. 

Так званий губернатор Криму Сергій Аксьонов по Керчі пересувався на човні. За ним просто по воді пливли співробітники МНС.

Місцеві ЗМІ писали, що сильне підтоплення вулиць викликав вихід з берегів річки Джарджава. Вода місцями піднялася до рівня другого поверху. Мешканці змушені пересуватися на човнах. 

Фото: Керч.ФМ

Фото: Керч.ФМ

Нагадаємо, що у 2016 році після доща в Криму затопило десятки будинків, однак евакуацію населення не проводили. 

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