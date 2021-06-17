У Керчі після дощу затопило вулиці і будинки по другий поверх

У східних районах Криму минулої ночі випало майже дві місячні норми дощу – 82 мм. У Білогорську випало 88 мм, пишуть "Крим. Реалії" з посиланням на гідрометцентр.

У центральній частині Криму дощі були слабшими, однак у Сімферополі все рівно за ніч випало 80% норми за місяць.

Кримсmке МНС, підконтрольне окупантам, повідомило, що через аномальні опади затопило село Приозерне. Підтопило 18 домоволодінь, довелося евакуювати близько 40 людей.

У Керчі дощем залило центральні вулиці - проїзд ними став неможливим. Також підтопило будинки і міську лікарню.

Так званий губернатор Криму Сергій Аксьонов по Керчі пересувався на човні. За ним просто по воді пливли співробітники МНС.

Керчь затопило после проливных дождей. Туда прибыл губернатор Крыма Сергей Аксенов. На видео, которое публикует «Крым 24», Аксенов на моторной лодке плывет по затопленным улицам города. За ним кролем плывут сотрудники МЧС. pic.twitter.com/XQt8W7Sn8b — РБК (@ru_rbc) June 17, 2021

Місцеві ЗМІ писали, що сильне підтоплення вулиць викликав вихід з берегів річки Джарджава. Вода місцями піднялася до рівня другого поверху. Мешканці змушені пересуватися на човнах.

Фото: Керч.ФМ

Фото: Керч.ФМ

Нагадаємо, що у 2016 році після доща в Криму затопило десятки будинків, однак евакуацію населення не проводили.