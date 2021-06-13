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В Україну не пустили російську акторку, яка незаконно перебувала у Криму

Їй заборонили в'їзд у нашу країну на три роки.

Українські прикордонники не пропустили в Україну відому у Росії співачку і акторку озвучування та дубляжу, яка незаконно перебувала в Криму.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Учора в пункт пропуску “Паланка-Маяки-Удобне”, що на українсько-молдовському кордоні, на в’їзд в Україну прибула громадянка РФ. Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що іноземка незаконно перебувала в Криму”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям 59-річна росіянка повідомила, що прямує в Одесу, щоб виступити в театрі.

“Оскільки на півострів вона потрапила з порушенням встановленого порядку в’їзду та виїзду, у в’їзді на територію України їй відмовили”, – додали у відомстві.

Крім того, прикордонники заборонили їй в’їзд в Україну терміном на три роки.

Нагадаємо, на початку 2021 року солісту білоруського гурту "Песняры" Валерію Дайнеку прикордонники заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Росією Криму.

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