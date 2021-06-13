Понеділок в Україні буде теплим та з дощами, у західних областях – холодніше

В окремих районах південних та центральних областей град та шквали 15-20 м/с.

У понеділок, 14 червня, в Україні більша частина території буде під впливом теплої та вологої повітряної маси, лише в західних областях буде трохи прохолодніше.

Про це пише Interfax.com.ua з посиланням на Укргідрометцентр.

По всій Україні очікуються короткочасні дощі, грози (у північних та східних областях місцями), у Карпатах, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями значний дощ; вдень в окремих районах південних та центральних областей град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 20-25°, у східних областях до 28 °, у західних областях 15-21°.

У Києві – місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

У вівторок, 15 червня, по всій Україні знову очікуються короткочасні грозові дощі (у північних областях місцями), вдень у південних, східних і центральних областях під час гроз в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; лише в західних областях без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 11-16°, вдень 22-27°.

У Києві на 15 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 24-26°.