В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
Медики на полі реанімували гравця збірної Данії, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
Медики на полі реанімували гравця збірної Данії, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
У потязі Рахів-Київ пасажир впав з верхньої полиці і через кілька годин помер (оновлено)
У потязі Рахів-Київ пасажир впав з верхньої полиці і через кілька годин помер (оновлено)
У Харкові СБУ оригінально "привітала" консульство РФ з Днем Росії
У Харкові СБУ оригінально "привітала" консульство РФ з Днем Росії
Путін розсміявся на запитання американського журналіста про те, чи вважає себе вбивцею
Путін розсміявся на запитання американського журналіста про те, чи вважає себе вбивцею
​Шахрайство без потерпілих: ВАКС дослідив докази прокуратури у справі Гримчака
​Шахрайство без потерпілих: ВАКС дослідив докази прокуратури у справі Гримчака
Вакарчук повідомив про розлучення з дружиною
Вакарчук повідомив про розлучення з дружиною
В Коломиї перерили вхід на територію заводу через несплату податків орендарями
В Коломиї перерили вхід на територію заводу через несплату податків орендарями
ГоловнаСуспільствоПодії

На київському озері “Тельбін” виявили тіло жінки

Поліція встановлює обставини трагічного випадку.

У Дніпровському районі Києві рятувальники дістали із озера "Тельбін" тіло жінки.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“13 червня, о 07:26 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлене тіло людини на озері "Тельбін", що у Дніпровському районі столиці”, – йдеться у повідомленні.

На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши до місця виклику було встановлено, що на відстані 6 м від берега на поверхні води знаходиться тіло жіночої статі.

Бійці за допомогою рятувального спорядження дістали тіло 41-річної жінки з води та передали його правоохоронним органа.

Поліція буде встановлювати причини та обставини трагічного випадку.

Нагадаємо, від початку червня 2021 року на водоймах України вже загинуло 23 людини, з них 2 дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також