У Дніпровському районі Києві рятувальники дістали із озера "Тельбін" тіло жінки.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“13 червня, о 07:26 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлене тіло людини на озері "Тельбін", що у Дніпровському районі столиці”, – йдеться у повідомленні.

На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши до місця виклику було встановлено, що на відстані 6 м від берега на поверхні води знаходиться тіло жіночої статі.

Бійці за допомогою рятувального спорядження дістали тіло 41-річної жінки з води та передали його правоохоронним органа.

Поліція буде встановлювати причини та обставини трагічного випадку.

Нагадаємо, від початку червня 2021 року на водоймах України вже загинуло 23 людини, з них 2 дітей.