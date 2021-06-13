У Дніпровському районі Києві рятувальники дістали із озера "Тельбін" тіло жінки.
Про це повідомили місцеві надзвичайники.
“13 червня, о 07:26 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлене тіло людини на озері "Тельбін", що у Дніпровському районі столиці”, – йдеться у повідомленні.
На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши до місця виклику було встановлено, що на відстані 6 м від берега на поверхні води знаходиться тіло жіночої статі.
Бійці за допомогою рятувального спорядження дістали тіло 41-річної жінки з води та передали його правоохоронним органа.
Поліція буде встановлювати причини та обставини трагічного випадку.
Нагадаємо, від початку червня 2021 року на водоймах України вже загинуло 23 людини, з них 2 дітей.