В Олешках, що на Херсонщині, 66-річний чоловік поранив із мисливської рушниці двох місцевих жителів і помер від випадкового пострілу.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Сьогодні після опівночі до поліції зателефонувала жінка, яка розповіла, що в одному з місцевих скверів із вогнепальними пораненнями знаходяться троє чоловіків, один із яких - мертвий.

Правоохоронці встановили, що поранення отримали двоє 32-річних місцевих жителів, а загиблий - також мешканець міста Олешки.

Поранені роозповіли, що вдвох сиділи на лавочці, розпивали спиртне та спілкувалися. В цей час до них із обрізом мисливської рушниці підійшов старший за віком чоловік і здійснив постріл, в результаті чого вони отримали дробові поранення ніг.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

"Після чого «стрілок», тримаючи зброю в руці за ствол, завдав нею удар одному з поранених. Внаслідок цього стався випадковий постріл та вогнепальне поранення отримав сам стріляючий в область верхньої третини правого стегна. В результаті нападник помер на місці від гострої крововтрати", - розповіли в поліції.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

З місця події вилучили обріз від рушниці та інші речі, які направлені на експертизу. Також був проведений обшук у будинку загиблого. У нього виявили патрони до мисливської зброї, ідентичні набоям, використаним під час стрільби.

Наразі правоохоронці встановлюють можливих свідків події. Відкрите кримінальне провадження.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Нагадаємо, раніше в місті Бучі під Києвом школярка випадково застрелила свого 16-річного товариша з пневматичної рушниці.