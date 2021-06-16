200 швидких від Фонду Ріната Ахметова допомагають у порятунку життів

Державні медустанови в усіх регіонах України отримали від Фонду Ріната Ахметова сучасні спецавтомобілі, які можуть їздити по бездоріжжю, оснащені найсучаснішим обладнанням і завдяки цьому щодня рятують життя і здоров'я людей. З початку пандемії ці машини допомагають у наданні своєчасної допомоги та доставці до лікарень людей із коронавірусом. Проєкт «200 швидких для України» був створений Фондом у липні 2019 року в рамках програми «Рінат Ахметов – Порятунок життів».

«За особистим рішенням Ріната Ахметова за рекордно короткі пів року до державних медустанов у всіх регіонах були передані 200 спецавтомобілів із найсучаснішим обладнанням. Швидкі оснащені за останнім словом техніки. Українська медицина отримала 64 позашляховики, 114 «реанімацій на колесах» і 22 неонатальних автомобілі з апаратами штучної вентиляції легенів. Завдяки цьому бригади швидкої допомоги можуть рятувати сотні тисяч життів на рік. Таким чином, проєкт «200 швидких для України» Фонду Ріната Ахметова дозволив підвищити рівень екстреної допомоги в країні. Це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину України за весь час незалежності», – розповіла Юлія Єршова, директорка Департаменту комунікацій Фонду.

У Черкасах бригади швидкої допомоги на автомобілях, оснащених апаратами ШВЛ, отримали можливість надавати більш якісну невідкладну допомогу людям з COVID-19.

«На ковідних пацієнтів дивитися особливо важко, адже на твоїх очах задихається людина. І тому діяти потрібно швидко. Автомобіль чудовий, у ньому є всі засоби надання допомоги. Завдяки цьому врятоване вже не одне життя, – каже Євген Тищенко, медик бригади швидкої допомоги.

Крім ШВЛ, у салонах автомобілів є все необхідне для комфорту лікарів і пацієнтів, а також обладнання, яке допомагає підтримувати стан важкохворих людей по дорозі до медзакладу – дефібрилятор, зручні ноші та багато іншого.

«Дуже дякую Рінату Ахметову за отриманий автомобіль. Він дійсно став незамінним, особливо у нинішній час. Лікарі доїжджають навіть до найвіддаленіших хуторів, де і доріг немає», – розповіла Галина Радьога, головний лікар Звенигородського центру первинної медичної допомоги.

У рамках програми «Рінат Ахметов – Порятунок життів», окрім «200 швидких для України», реалізується проєкт «Боротьба з СOVID-19 в Україні», який є системною і найбільш масштабною допомогою державним медичним установам країни під час пандемії. Ще в перші дні поширення в Україні COVID-19 Рінат Ахметов виділив понад 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом. Це найбільший внесок одного благодійника в державну медицину країни. Опорні лікарні отримали 337 тисяч експрес-тестів, більш ніж 200 тисяч засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів, 155 кисневих концентраторів, понад 200 суперсучасних апаратів ШВЛ. Усього допомогу від Фонду отримали 505 медустанов у 203 населених пунктах.